CasAnus, l’étrange hôtel belge en forme d’anus géant

Vous êtes à la recherche d’un hébergement insolite dans notre plat pays ou d’une nuitée originale pour la Saint-Valentin ? Allez donc jeter un œil au CasAnus.

Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour trouver des hébergements originaux, la Belgique en regorge. Le CasAnus est l’une des chambres les plus insolites de Belgique, voire du monde.

Un anus géant bien aménagé

Cet hébergement est l’œuvre de l’artiste néerlandais Joep van Lieshout. Il a créé une réplique géante d’une partie du système digestif humain, le côlon, afin que des gens puissent dormir dedans. Ce petit appartement, construit en polyester et qui se termine par un anus géant, comporte un lit double, une table, une douche et une toilette. Il est raccordé à l’électricité et à l’eau courante.

120 € la nuit

Cette installation artistique se trouve en pleine nature sur le terrain de la Verbeke Foundation à Kemzeke, à une vingtaine de kilomètre d’Anvers. Y dormir vous coûtera 120 € la nuit pour deux personnes, petit-déjeuner inclus. La fondation demande de réserver au moins une semaine à l’avance par e-mail. Avis aux amateurs, il est donc peut-être encore temps de réserver une nuit romantique et originale pour la Saint-Valentin.

Et s’il n’y a plus de place dans le Casanus, vous pouvez toujours vous tourner vers Blob vb3, une grande boule blanche, ou le CampingFlat, un terrain de camping à étages, deux autres hébergements artistiques et très insolites qui se trouvent également sur le terrain de la Verbeke Foundation.

Inauguré il y a un peu plus de 10 ans, le CasAnus refait régulièrement surface sur Internet à chaque fois qu’il est découvert par des médias étrangers. Une chose est sûre, il ne laisse pas ses visiteurs de marbre comme en témoignent les nombreuses photos publiées sur Instagram.