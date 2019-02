Paris: Plusieurs morts dans l’incendie d’un immeuble, une habitante placée en garde à vue

Huit personnes sont mortes et une autre a été grièvement blessée dans l’incendie d’un immeuble à Paris dans la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris auprès des pompiers. Une habitante de l’immeuble a été placée en garde à vue.

« Le bilan pourrait s’alourdir, car le feu est toujours en cours dans les 7e et 8e étages » de cet immeuble du 16e arrondissement (sud-ouest de Paris), selon le porte-parole des pompiers sur place, le capitaine Clément Cognon. Le feu, qui s’est déclenché pour une raison encore indéterminée, a également fait 27 blessés légers, dont trois pompiers. Le sinistre a débuté vers 01h00 du matin, selon les pompiers qui évoquent une « scène d’une incroyable violence ».

Certains habitants de cet immeuble des années ’70 comptant huit étages se sont réfugiés sur les toits pour échapper aux flammes, alors que de nombreux résidents ont appelé au secours depuis leurs fenêtres. « Nous avons dû procéder à de nombreux sauvetages, notamment de certaines personnes qui s’étaient réfugiées sur les toits », a indiqué à l’AFP le capitaine Cognon. « Une trentaine de personnes ont été évacuées sur les échelles », a-t-il précisé.

200 pompiers sur place

Deux immeubles adjacents ont également été évacués par mesure de précaution et des responsables de la mairie du 16e arrondissement étaient sur place dans la nuit pour trouver des solutions de relogement. Vers 05h00, les 200 pompiers déployés sur place étaient toujours en train d’éteindre le feu et de prendre en charge les blessés. Plusieurs rues de ce quartier chic de Paris situé à la lisière du Bois de Boulogne, étaient bloquées par la police et par les pompiers, a constaté une journaliste de l’AFP. Le 12 janvier, une explosion de gaz suivie d’un incendie avait fait quatre morts dans le 9e arrondissement, dans le centre de Paris.

Une suspecte

Une habitante de l’immeuble a été interpellée et placée en garde à vue, a annoncé sur place le procureur de la République de Paris Rémy Heitz, en communiquant un nouveau bilan alourdi à huit morts.

« Une personne a été interpellée, c’est une femme. Elle est actuellement en garde à vue », a-t-il déclaré, précisant qu’il s’agissait d’une « habitante » de l’immeuble. Une enquête a été ouverte pour « destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort » et confiée à la police judiciaire, a annoncé le parquet de Paris.