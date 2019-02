Karine Ferri demande un million d’euros à Cyril Hanouna après la diffusion de ses photos

Karine Ferri a mis ses menaces a exécution après la diffusion de ses anciennes photos dans TPMP.

Cyril Hanouna se fait décidément beaucoup d’ennemis. Après Joey Starr qui révélait ce dimanche vouloir diffuser les textos de menaces qu’il recevait de l’animateur, c’est au tour de Karine Ferri d’agir. L’animatrice a mis ses menaces à exécution après la polémique de fin d’année dernière.

Le 31 octobre dernier, Cyril Hanouna diffusait dans son émission « Touche pas à mon poste » d’anciennes photos volées de l’animatrice qui avaient été publiées dans le magazine Playboy avant d’être interdites de diffusion. Une séquence suite à laquelle l’animatrice aurait expliqué vouloir réclamer un million d’euros à Cyril Hanouna. Une information que vient de se confirmer comme l’a expliqué l’animateur ce lundi 4 février dans TPMP expliquant avoir reçu une lettre de l’avocat de Karine Ferri. Un courrier qui a fait réagir l’animateur:« Ils auraient dû s’envoyer en l’air! Ils auraient dû dire: On réclame le PIB d’un pays! Non mais franchement… ».

Cyril Hanouna se veut pourtant confiant sur le fait qu’il doive vraiment payer cette somme: « elle dit n’importe quoi, elle peut demander un million comme moi demain je peux dire qu’elle a un truc sur moi et lui demander cinquante milliards ». « Ce qui serait drôle c’est qu’elle perde et qu’elle nous doive de l’argent. Franchement si c’est ça on reversera tout l’argent à une association », termine-t-il.