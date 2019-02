La réduction du cheptel comme solution pour le climat et l’environnement selon Greenpeace

Il est parfaitement possible de produire de la viande de manière durable en moindre quantité, tout en répondant aux besoins nutritionnels de la population belge, considère l’association Greenpeace après avoir commandé une étude sur l’élevage en Belgique à l’Earth & Life Institute de l’Université catholique de Louvain (UCLouvain).

Pour Greenpeace, les progrès technologiques offrent des moyens limités pour réduire les gaz à effet de serre et les autres effets nocifs de l’élevage sur l’environnement. Il faut donc changer le modèle agricole, en optant pour le durable avec un soutien public. « Nous devons faire passer la qualité avant la quantité, avec plus de diversité dans les champs et sur nos assiettes. Seul un cheptel réduit peut rendre cette évolution possible », indique Greenpeace après avoir demandé à l’UCLouvain de plancher sur trois scénarios pour l’avenir de l’élevage en Belgique à l’horizon 2050.

En Belgique, les porcs, les poules pondeuses et les poulets de chair sont actuellement élevés principalement en Flandre: c’est le cas pour 94% des porcs et 85% des volailles. La répartition des bovins, elle, est plus équilibrée mais la Flandre pratique une agriculture plus intensive que la Wallonie, d’après la situation dressée dans l’étude. Les chercheurs de l’UCLouvain ont calculé que les émissions totales de gaz à effet de serre de l’élevage en Belgique se sont élevées à 13.850 kilotonnes d’équivalent CO2 en 2015.

Plusieurs scénarios

Un premier scénario envisageant un « statu quo » dans les méthodes de production pour 2050 permettrait – grâce aux progrès technologiques, à l’augmentation de la productivité et à une tendance à la réduction du cheptel bovin – une diminution des gaz à effet de serre de 13% et une réduction de l’impact de l’élevage sur la biodiversité de 9% par rapport à 2015. Un deuxième scénario « réaliste », supposant une production biologique (selon les critères de Greenpeace) atteignant 30% en 2050, réduirait les gaz à effet de serre de 48% et les impacts sur la biodiversité de 57%.

Le troisième scénario, qui imagine une production biologique à 100% comme le voudrait Greenpeace, impose une réduction de la taille des troupeaux et donc une diminution de la production de viande de 83%, pour atteindre 27 grammes par personne et par jour. « Complétée par des protéines végétales, cela peut suffire à fournir la dose quotidienne recommandée de protéines », indique l’association. Dans ce scénario, les émissions de gaz à effet de serre du secteur diminuent de 58% par rapport à 2015, et l’impact sur la biodiversité diminue de 76%.