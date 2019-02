« Mise en œuvre de quatre projets innovants par Elia »

Le secteur de l’énergie est en pleine évolution : la production d’énergie renouvelable et décentralisée est en croissance accélérée, la numérisation ouvre la porte à de nouvelles technologies et la coopération internationale s’intensifie. Elia s’attèle donc à faire également de cette transition énergétique une réalité dans notre pays.

1 Échange international d’électricité

Le développement des énergies renouvelables entraîne un besoin croissant d’échange d’électricité à l’échelle internationale. S’il n’y a pas de vent ou de soleil en Belgique, peut-être y en a-t-il ailleurs en Europe ? Pour permettre ces échanges d’énergie entre pays, Elia a mis en place plusieurs interconnexions.

C’est ainsi que le 31 janvier a eu lieu la mise en service officielle de Nemo Link, le premier connecteur qui relie directement la Belgique et le Royaume-Uni. Ce dernier a une capacité de 1.000 mégawatts d’électricité, soit l’équivalent d’une centrale nucléaire.

2 Première prise électrique en mer

Elia met tout en oeuvre pour faciliter une meilleure intégration des énergies renouvelables. Ainsi, le Modular Offshore Grid (MOG), le premier projet offshore d’Elia, représente l’équivalent d’une prise électrique en mer, qui regroupera l’électricité́ produite par quatre parcs éoliens au large des côtes de Zeebrugge et l’acheminera via des câbles sous-marins conjoints jusqu’à la terre ferme.

3 Blockchain

Elia a lancé un projet pilote visant à étudier les perspectives de solutions qu’offre la technologie blockchain dans le secteur de l’énergie. Avec l’augmentation de production d’énergie renouvelable, il est complexe pour le gestionnaire de réseau de garantir à tout moment l’équilibre entre production et consommation. Elia étudie par conséquent les opportunités offertes par la technologie blockchain en tant que système de paiement en vue de régler le volet commercial de transactions aussi complexes.

4 Réalité virtuelle

Grâce à des technologies innovantes, Elia entend numériser et améliorer les différentes tâches des techniciens pour les rendre plus rapide et plus efficace. Il existe par exemple un projet visant à permettre au travailleur de visiter un poste à haute tension équipé de lunettes VR afin d’évaluer les travaux préparatoires.

