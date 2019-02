Un espace pour l’innovation durable et la co-création

Transforma BXL a ouvert un nouvel espace dédié à l’innovation durable et la co-création à Arts-Loi. Ce coworking de 2.700 m² offre des services particuliers : atelier de prototypage, hangar de stockage pour e-commerces ou encore espaces d’expérimentation durable. Il est ainsi devenu un acteur important de l’entrepreneuriat bruxellois.

Transforma BXL fait la part belle aux théories économiques et sociales de l’Américain Jeremy Rifkin. Les fondateurs de ce coworking estiment que « la troisième révolution industrielle est à nos portes » et il ne faudra pas longtemps avant que les transformations amorcées ne bouleversent nos sociétés. « La blockchain, l’internet of things et l’intelligence artificielle associés à une nouvelle conscience mondiale soucieuse de notre empreinte environnementale créeront d’ici peu un nouveau modèle et de nouvelles opportunités pour nos entreprises », estime l’organisation. « Ces dimensions transforment déjà nos approches du travail. Mais plus que cela, elle sera propre, car c’est un défi majeur de notre époque », explique Anis Bedda, cofondateur de Transforma. Cette nouvelle ère devrait faire la part belle aux entrpereuneurs. Il faudra tout de même leur offrir les conditions pour développer au mieux leur activité.

Des outils indispensables à l’innovation durable

Anis Bedda assure avoir l’objectif d’aider les entreprises, les PME et les organisations à but non lucratif à devenir des organisations du 21e siècle. Il voit Transforma comme un grand terrain de jeu de l’innovation, le carrefour d’un foisonnement d’idées. « C’est un lieu où l’on échange, travaille, crée et innove », souligne-t-il.

Transforma souhaite ainsi fournir à ses membres des outils et services pour co-créer et innover. C’est ainsi qu’a vu le jour un atelier de création numérique, le FabLab, muni notamment d’imprimantes 3D. Construit en collaboration avec la Région de Bruxelles Capitale et CityDev, cet espace s’inscrit dans la vision d’offrir la possibilité de rechercher, de se former et de réaliser les prototypes de nouveaux produits. Transforma a également développé un entrepôt de stockage pour permettre aux nouvelles entreprises d’accéder à des services logistiques professionnels, malgré la taille limitée de leur activité.

À côté de ses services, Transforma propose également des espaces d’expérimentation durable où se pratique la permaculture et offre à tous ses coworkers un jardin où ils peuvent mettre « la main à la terre ». De quoi donner à chacun les meilleures conditions pour développer ses projets.