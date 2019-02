Étonnez votre bien-aimé(e) pour la Saint-Valentin !

En amour, ce sont les petits gestes qui comptent et il n’est pas toujours nécessaire de se mettre en frais pour faire plaisir.

-Pas de baignoire à la maison ? Offrez un bain ou un massage de pieds à votre partenaire ! Surprise et plaisir garantis.

-Vous avez acheté plusieurs produits de soin ? Cachez-les dans la maison à des endroits inattendus, et dénichez-les ensemble !

-Vivez d’amour et de petits plats sains ! Oui, même pour la Saint-Valentin, il est possible de concocter un menu sain. Et puis, vous passerez un bon moment ensemble en cuisinant et en découvrant de nouvelles saveurs.

Le petit truc :

Soyez vous-même ! C’est avec vous qu’il ou elle a envie de se retrouver, donc restez vous-même et choisissez dans notre sélection les produits qu’il vous faut pour être la meilleure version de vous-même !

