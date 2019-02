Super Bowl – Football américain: New England remporte le « SuperBore »

Les New England Patriots ont remporté dimanche à Atlanta pour la sixième fois de leur histoire le Super Bowl, en battant les Los Angeles Rams 13 à 3 au terme d’une finale décevante et insipide, vite surnommée « SuperBore » (super ennui). Tom Brady, l’emblématique quarterback de New England, est bien devenu le joueur de football américain le plus titré de l’histoire avec son 6e sacre au Super Bowl, dix-sept ans après le premier.

Il est désormais à 41 ans le doyen des joueurs, hors buteurs, à soulever le prestigieux trophée Vince Lombardi. Autre record: c’était sa neuvième finale.

Enfin, les Patriots, qui disputaient leur troisième finale de suite, ont rejoint Pittsburgh au sommet du palmarès de la Ligue nationale de football américain (NFL).

Mais la 53e édition du Super Bowl restera avant tout comme l’une des plus ennuyeuses de l’histoire, la moins prolifique aussi avec seulement 16 points marqués, soit cinq de moins que le précédent « record » du genre lorsque Miami avait remporté la finale 1972 face à Washington 14 à 7.

Les 75.000 spectateurs du futuriste Mercedes-Benz Stadium et plus de 110 millions de téléspectateurs américains n’ont pas assisté au feu d’artifice offensif attendu, loin de là.

Source: Belga