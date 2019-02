Sport Vlaanderen Baloise, Wanty-Gobert, Corendon-Circus et Wallonie Bruxelles invitées à Gand-Wevelgem

Quatre équipes belges -Sport Vlaanderen Baloise, Wanty-Gobert, Corendon-Circus et Wallonie Bruxelles- ont reçu une invitation pour la 81e édition de Gand-Wevelgem (WorldTour), a indiqué lundi Flanders Classics, l’organisateur de la classique flamande qui se déroulera le dimanche 31 mars. Les équipes françaises Direct Energie et Cofidis et la Néerlandaise Roompot-Charles ont également bénéficié d’une wild card, venant s’ajouter aux 18 formations WorldTour qui seront automatiquement au départ. La semaine dernière, ces sept mêmes formations continentales pro avaient reçu une wild card pour le Circuit Het Nieuwsblad, la course d’ouverture de la saison cycliste belge.

L’année dernière, c’est le Slovaque Peter Sagan qui s’était adjugé Gand-Wevelgem pour la troisième fois. Il détiendrait le record de victoires en cas de nouveau succès cette année.

Source: Belga