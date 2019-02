Ruben Bemelmans éliminé au dernier tour des qualifications à Montpellier

Ruben Bemelmans (ATP 132) n’a pas réussi à se qualifier pour le tableau principal du tournoi de tennis ATP de Montpellier, épreuve sur dur dotée de 524.340 euros. Bemelmans a été battu par l’Allemand Matthias Bachinger (ATP 142) 6-3, 6-4 lundi, au deuxième et dernier tour des qualifications. La rencontre a duré 1 heure et 17 minutes. David Goffin (ATP 21) et Steve Darcis (ATP 311) étaient assurés d’une place dans le tableau final. Tête de série N.2, Goffin est exempté de 1er tour. Il débutera au 2e tour face au vainqueur de la rencontre opposant le Serbe Filip Krajinovic (ATP 72) à un qualifié. Steve Darcis, présent grâce au système du classement protégé, sera opposé à un joueur issu des qualifications au 1er tour.

Goffin et Darcis seront associés en double. Ils affronteront au premier tour le Polonais Marcin Matkowski et l’Autrichien Philipp Oswald.

Source: Belga