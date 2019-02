Pour le Segec, régionaliser l’école conduirait à des absurdités

Pour le Segec, le secrétariat général de l’enseignement catholique, « la régionalisation de l’enseignement conduirait à des absurdités et à une situation sous-optimale pour les Wallons et les Bruxellois francophones », estime son directeur général, Etienne Michel, lundi dans les colonnes du Soir. Selon ce dernier, cette régionalisation de l’enseignement entraînerait un casse-tête pour les acteurs de terrain: diplômes différents, cursus différents, statuts et barèmes différents et freinant la nécessaire mobilité des membres du personnel,…

Le patron du Segec pointe également le coût supplémentaire que représenterait un dédoublement de l’administration.

Face aux revendications régionalistes, Etienne Michel propose plutôt de prévoir la présence « d’un représentant des Régions dans les futurs organes de gestion du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement ».

