Michel Preud’homme ne sera pas suspendu après son exclusion dans le ‘Clasico’

Michel Preud’homme ne sera pas suspendu après son expulsion durant le ‘Clasico’ entre le Standard et Anderlecht dimanche. Le parquet de l’Union belge de football a jugé lundi l’expulsion suffisante. Preud’homme avait été renvoyé en tribunes par l’arbitre Visser en raison de ses protestations trop démonstratives après le superbe but annulé, suite à l’intervention du VAR, à Mehdi Carcela, alors que le score était de 1 but partout. Le procureur Kris Wagner a estimé que cela suffisait et n’a pas réclamé de sanction supplémentaire.

Source: Belga