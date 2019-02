Les visiteurs d’un jour à Venise devront s’acquitter d’un droit d’entrée à partir de mai

A partir du mois de mai prochain, les touristes qui voudront passer la journée à Venise devront sans doute payer un montant d’environ 3 euros pour entrer dans la ville, a annoncé lundi le maire Luigi Brugnaro. Ce montant pourrait doubler (6 euros) dès l’an prochain, et même aller jusqu’à 10 euros, en fonction du nombre de touristes. Les visiteurs qui logent dans la cité lacustre seront exemptés de paiement puisqu’ils paient déjà une taxe locale.

Le but de l’administration municipale est de parvenir dès 2022 à ce que les touristes réservent aussi des visites, en plus d’un logement en ville. Il deviendra en effet plus compliqué d’entrer pour ceux qui n’ont pas réservé.

Ce plan doit encore être approuvé par le conseil municipal.

source: Belga