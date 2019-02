Les plus pauvres et les plus vulnérables sont les plus exposés à la pollution

Les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables -enfants, seniors- en Europe sont aussi les plus exposées à la pollution de l’air et sonore, s’alarme l’Agence européenne de l’Environnement dans un rapport publié lundi. « De manière générale, plus vous êtes pauvre en Europe, plus les risques sont élevés de vivre dans une zone avec une mauvaise qualité de l’air », a expliqué le directeur de l’AEE Hans Bruyninckx.

L’agence de l’UE, basée à Copenhague, publie pour la première fois en 25 ans d’existence une « analyse exploratoire » de la relation entre inégalités socio-économiques et inégalités environnementales, d’où elle tire comme conclusion le besoin de politiques coordonnées.

« La santé des citoyens européens les plus vulnérables reste affectée de manière disproportionnée par les risques » liés à la pollution de l’air et à la pollution sonore, ou encore les températures extrêmes (froid ou chaud), met en garde l’AEE. Ainsi les régions d’Europe de l’Est (dont la Pologne, la Hongrie, la Roumanie ou la Bulgarie) et du sud de l’Europe (Italie, Espagne, Portugal, Grèce), qui affichent des taux de chômage plus élevés et de scolarisation plus faibles que la moyenne, sont plus exposées aux particules fines (poussières, fumée, suie, pollen…) et à l’ozone.

Dans ces mêmes zones d’Europe, la vulnérabilité de ces populations, qui a aussi une moyenne d’âge plus élevée, « peut réduire les capacités individuelles à répondre à la canicule, et donc avoir des résultats négatifs en matière de santé », ajoute l’agence.

source: Belga