Les « papys braqueurs » sont renvoyés devant le tribunal correctionnel

Les « papys braqueurs », comme les a surnommés la presse, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, selon une information du média Bruzz confirmée lundi par le parquet de Bruxelles. La police judiciaire fédérale avait arrêté en août dernier quatre braqueurs âgés de 51 à 64 ans alors qu’ils étaient sur le point d’attaquer une banque à Ixelles. Ils avaient été placés sous mandat d’arrêt. Le juge d’instruction avait décidé de les inculper pour association de malfaiteurs et tentative de vol avec violences ou menaces, avec arme, en bande, avec véhicule.

Le déploiement des unités spéciales avait permis d’arrêter les malfrats juste avant leur passage à l’acte, peu avant que le premier employé de l’agence ne se présente sur son lieu de travail.

Au moment de leur interpellation, les deux suspects les plus âgés étaient en possession de deux véhicules volés, d’une arme à feu, d’une grenade, d’un détonateur d’explosifs, de munitions, de gilets pare-balles, d’uniformes de police et de colliers de serrage destinés à menotter des otages. Un troisième suspect a été arrêté dans une cabine à haute tension située sur le parking de l’agence. Il était en poste pour couper l’électricité dans les alentours immédiats de la banque. Quant au quatrième suspect, la police lui a passé les menottes alors qu’il faisait le guet en face de l’établissement.

Les suspects A.B.O. (54 ans), D.D. (64 ans), K.S. (62 ans) et D.M. (51 ans) ont une longue carrière dans le grand banditisme. Ils ont été condamnés à de multiples reprises pour des vols avec violences et prises d’otages. Le nom de D.D., alias Duckie, a souvent été associé à celui de Patrick Haemers, dit « le grand blond », l’un des criminels les plus connus du pays. Il aurait notamment planifié depuis sa cellule en prison l’attaque du centre de tri de Charleroi X en 1989. Les malfrats avaient alors fait main basse sur l’équivalent de plus de six millions d’euros. K.S. est, lui, lié au Liégeois Marcel Habran et a été condamné au Grand-Duché de Luxembourg pour une attaque d’un transport de fonds en 2000.

