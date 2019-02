Le logement doit être la priorité de la prochaine majorité

« Le logement doit constituer la priorité absolue de la future majorité régionale pour les années à venir », affirme lundi l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) qui vient de boucler un mémorandum sur le sujet. « Un Wallon sur quatre vit dans un ménage présentant un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Le loyer mensuel moyen dans le privé approche les 600 euros en Wallonie. C’est proprement impayable pour de nombreuses personnes. Qui d’autre dès lors, sinon les opérateurs publics, pour assurer un logement décent pour tous? », s’interroge ainsi Jacques Gobert, le président de l’UVCW, selon qui 40.000 ménages restaient, en 2018, candidats à un logement public.

Dans ce contexte, les sociétés de logement de service public (SLSP) plaident pour « un indispensable refinancement » alors que leur modèle actuel de financement repose « principalement sur des recettes locatives aux montants plafonnés par l’autorité régionale, et des subsides à l’investissement trop faiblement cofinancés », pointe de son côté Bénédicte Poll, la présidente du Comité permanent des SLSP.

Cette dernière appelle également à la reconnaissance des « actions décisives » des SLSP, notamment en termes de redistribution, d’environnement ou d’urbanisme.

« Les SLSP aspirent en outre à davantage de partenariats avec le secteur privé, car il faut être lucides, devant l’ampleur des défis, elles n’y arriveront pas seules, en dépit de leurs efforts », enchaîne Jacques Gobert. « Nous souhaitons donc mobiliser l’épargne privée, libérer l’initiative privée (prise en gestion, charges d’urbanisme, etc.), nouer des partenariats avec les acteurs privés, lever ou alléger les contraintes légales qui entravent les partenariats public-privé (PPP) et lancer des projets-pilotes PPP dans un esprit win-win », ajoute-t-il en demandant par ailleurs que les SLSP puissent bénéficier de « davantage d’autonomie ».

« Laissons les acteurs de terrain déterminer les besoins, concevoir et localiser les logements. Lâchons la bride aux comités d’attribution pour épouser étroitement les situations de terrain et gérer l’urgence sociale », poursuit Bénédicte Poll. Selon cette dernière, toutefois, « une assistance technique, juridique et financière efficiente de la part de la Wallonie est naturellement bienvenue, de même qu’un véritable droit de tirage, qui porterait sur la construction et la rénovation de logements, l’achat et l’équipement des terrains et bâtiments. »

Enfin, alors que la majorité régionale souhaite rassembler en un seul organisme la Société wallonne du Logement (SWL), la Société wallonne du crédit social (SWCS) et le Centre d’étude de l’Habitat durable (CEHD), l’Union des Villes et Communes exige « des garanties claires quant à l’efficacité de la nouvelle structure, au maintien et au développement de la qualité des services et de l’expertise actuellement à disposition des opérateurs immobiliers locaux, en ce compris durant la phase de transition ».

Source: Belga