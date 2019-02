La ministre Marghem favorable à la proposition de « loi climat »

La ministre fédérale de l’Environnement et du Développement durable, Marie Christine Marghem (MR), « accueille favorablement » la proposition de « loi climat » élaborée par un collectif d’universitaires et présentée vendredi. Dans un communiqué, Mme Marghem souligne que l’initiative prise par des professeurs d’université est issue de travaux académiques qu’elle avait commandés avec l’appui du SPF Santé Publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement. « Le rapport de synthèse de ces travaux a été présenté le 27 novembre 2018 à la Bibliothèque Royale de Belgique sous le titre ‘gouvernance belge en matière de climat' », rappelle-t-elle.

« Que ce soit sous sa forme actuelle ou amendée, il est capital que cette proposition de loi climat et le PNEC (Plan National Energie Climat) qui doit être finalisé pour la fin de cette année, permettent des avancées résolument significatives à notre pays en matière de lutte contre le réchauffement climatique », estime encore Marie Christine Marghem.

Pour répondre à l’urgence climatique, une dizaine de professeurs d’université et de chercheurs spécialisés en droit constitutionnel et de l’environnement ont planché sur une « loi spéciale climat » prête à l’emploi qu’ils ont présentée en fin de semaine dernière. Leur proposition revoit non seulement les objectifs belges à la hausse mais consacre également les principes de justice sociale et d’intégrité.

Côté francophone, Ecolo, le PS, le MR, le cdH et DéFI ont déjà annoncé leur soutien au texte.

Source: Belga