Guinée: 17 morts dans un éboulement sur un site aurifère dimanche

Au moins 17 personnes ont été tuées dimanche soir dans le nord-est de la Guinée dans un éboulement sur un site aurifère, a-t-on appris lundi auprès de la gendarmerie et d’un élu local. « Au moins 17 personnes ont péri dans un éboulement de terrain sur une mine d’or dans la région de Siguiri dimanche soir », a déclaré lundi à l’AFP le lieutenant de gendarmerie Marcus Bangoura.

« Ce bilan (de 17 morts) est nettement provisoire puisque les villageois ont indiqué que beaucoup d’autres manquent à l’appel », a indiqué le lieutenant Bangoura.

Le drame s’est produit aux environs de 20h00 (locales et GMT) et les villageois ont eu beaucoup mal à porter secours aux personnes ensevelies faute de moyens, a dit Mme Sangaré.

source: Belga