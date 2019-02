Aline Zeler entraînera les espoirs du PSV la saison prochaine

Aline Zeler, détentrice du record de sélections en équipe nationale belge de football féminin, entraînera la saison prochaine les espoirs du PSV Vrouwen. C’est ce que le club néerlandais a annoncé lundi. Zeler, 35 ans, n’a pas encore pris de décision concernant la suite de sa carrière de joueuse. Elle a mis un terme à sa carrière internationale en octobre dernier.

« Je suis très fière que le PSV m’offre cette possibilité », a commenté Zeler. « C’est un projet exceptionnel dont j’ai l’espoir d’en faire un succès. En ce moment, je me concentre bien entendu sur l’équipe première, avec laquelle j’espère devenir championne. Après, je serai ravie de me tourner vers l’avenir de la branche féminine du PSV et ce projet. »

Zeler détient le record de présences en équipe nationale belge avec 109 caps. Sa dernière apparition sous la vareuse des Red Flames a eu lieu début octobre en Suisse (1-1), lors du match de barrage pour la Coupe du monde. Elle avait débuté en équipe nationale en mars 2005.

En club, Zeler a joué pour le Standard (2004-2006 et 2010-2017), Saint-Trond (2009-2010) et Anderlecht (2006-2009 et 2017-2018). L’été dernier, elle a tenté l’aventure aux Pays-Bas, au PSV.

