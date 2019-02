Protégeons la mer du Nord et sa biodiversité

La partie belge de la mer du Nord regorge de vie et abrite des milliers d’espèces. Mais cette biodiversité est menacée par la pollution et par les nombreuses activités humaines. La mer commence chez vous et chacun a un rôle à jouer dans la protection de la mer du Nord et de ses habitants.

On a parfois tendance à l’oublier mais la mer du Nord abrite la plus grande zone naturelle de Belgique. Elle cache une biodiversité étonnante. De l’anémone de mer à l’hippocampe, en passant par la sole, le phoque, le marsouin ou encore de nombreuses variétés d’algues, au total, ce sont plus de 2.000 espèces animales et végétales qui vivent dans la partie belge de la mer du Nord.

Plus globalement, nous avons tous un lien avec la mer. Elle régule notre climat en absorbant le CO2. Elle nous fournit de l’oxygène, du poisson, des fruits de mer, du sel, du sable, de l’énergie éolienne et beaucoup d’autres choses encore.

Des millions de tonnes de déchets

Comme toutes les mers et les océans du globe, la mer du Nord est touchée par la pollution. Selon Greenpeace, les Hommes produisent en moyenne 300 millions tonnes de plastiques par an et entre 8 et 12 millions de tonnes de ce plastique finit chaque année dans les océans. Concrètement, c’est comme si chaque minute, un camion poubelle était déversé dans l’océan.

L’ampleur de la contamination du milieu marin par les déchets plastiques est énorme. En effet, certains déchets comme des bouteilles en plastique et des couches jetables mettent jusqu’à 450 ans avant de se décomposer en mer sans pour se dégrader entièrement. Si rien ne change, d’ici 2050, il pourrait y avoir autant de plastique que de poissons dans l’océan.

La mer commence chez vous

Un changement est nécessaire et possible. Chacun de nous peut contribuer à sa façon à mieux protéger la mer du Nord. En effet, il ne faut pas oublier que la mer commence dans chaque cuisine, dans chaque salle de bain et à l’entrée de chaque bouche d’égout.

Voici quelques gestes simples pour contribuer à la protection de la mer du Nord :

Évitez le plastique jetable, réutilisez et recyclez les emballages

Faites vos courses avec un sac réutilisable et essayez de toujours en avoir un sous la main

Pensez à utiliser une gourde, une tasse à café réutilisable (par exemple en bambou), une boîte à tartines ou encore sac à lunch en tissu

Préférez les aliments non emballés, achetez vos fruits et légumes en vrac

Choisissez du dentifrice, des produits de gommage et des cosmétiques sans micro-plastiques. Ces minuscules particules de plastique finissent par se retrouver dans la mer. Découvrez la liste de tous les produits commercialisés en Belgique et contenant des micro-plastiques sur http://www.beatthemicrobead.org/product-lists/

Utilisez des produits de soins, de nettoyage, de vaisselle ou encore des peintures avec, par exemple, l’EU Ecolabel. N’utilisez les désinfectants, pesticides et autres produits chimiques tels que l’eau de Javel, les détartrants et les déboucheurs que si nécessaire car ils contribuent à la pollution de l’eau

Évitez de laver vos vêtements inutilement. Beaucoup sont constitués de fibres synthétiques qui libèrent des micro-plastiques à chaque lavage.

Ne versez pas d’huile de friture, de fonds de peinture ou de white spirit dans les WC ou l’évier. Amenez-les au parc à conteneurs ou dans un site d’élimination des petits déchets dangereux.

Vous fumez ? Mettez vos mégots de cigarette dans un cendrier de poche. Un mégot peut mettre jusqu’à 5 ans pour se dégrader en mer.

Achetez du poisson durable avec le label MSC/ASC (ou un autre score de durabilité). Évitez les espèces menacées et n’hésitez pas à essayer un poisson moins connu mais durable. Retrouvez des nombreuses infos et conseils sur fr.fishguide.be et sur guidedesespeces.org.

Découvrez encore davantage de conseils sur www.lamercommencechezvous.be

Rendez-vous au Belgian Boat Show

Le service Milieu marin du SPF Santé publique sera présent au Belgian Boat Show du 9 au 11 février et du 15 au 17 février au Flanders Expo à Gand. Sur ce stand, vous en apprendrez encore davantage sur la mer, ses habitants et sur l’impact des déchets en mer. Les enfants sont les bienvenus : ils pourront participer à un quiz et gagner un cadeau durable. Le dimanche 10 février, le SPF organise avec la participation du Ministre de la Mer du Nord Philippe De Backer une conférence sur les déchets marins. Tout le monde est le bienvenu. Consultez le programme et inscrivez-vous via https://www.health.belgium.be/fr/agenda/conference-dechets-marins