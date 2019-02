VIDEO: Un jeune pêcheur utilise un requin comme… pipe à eau

Pour se ‘défoncer’, certains n’hésitent pas à jouer la carte de la créativité, jusqu’à pousser le vice à l’extrême, comme avec ce… requin, peut-on lire sur Metro UK.

Un jeune pêcheur a ainsi utilisé un petite requin mort en guise de pipe à eau pour inhaler de la fumée. On voit ce jeune homme tenant en main l’animal duquel sortaient deux tubes au niveau de la tête et du dos. En arrière-fond, on pouvait entendre la chanson « Baby Shark »

Il a expliqué que ce requin avait été pêché par son ami. « Après deux nuits passées dans la glacière, j’ai eu cette idée. Il n’y avait aucune possibilité qu’il soit encore vivant. C’était du tabac, et j’aurais bien aimé passer un test de dépistage de la drogue pour le prouver », a-t-il insisté.

(Voir la vidéo sur mobile)