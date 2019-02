Une colonie d’éléphants de mer a profité du shutdown américain pour s’installer sur une plage et donner naissance à une quarantaine de petits.

Le shutdown américain a eu des effets très visibles sur les parcs nationaux. En effet, pendant plus d’un mois, les 21.000 fonctionnaires du National Park Service (NPS) ont été mis au chômage forcé, sans être payés. Quand les parcs n’étaient pas fermés, les visiteurs étaient donc laissés à eux même, les ordures n’étaient plus ramassées et les toilettes publiques débordées.

Drakes Beach in @PointReyesNPS is now closed. The reason? Elephant Seals moved in during the Government Shutdown. The park is now trying to figure out what to do next. pic.twitter.com/xQvnEYkwq2

— Alicia Corso (@AliciaEmCee) January 29, 2019