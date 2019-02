Les Vegan n’ont pas du tout apprécié la pub Hyundai au Super Bowl

La publicité du Hyundai, au Super Bowl, a choqué les Vegan après avoir laissé entendre qu’un dîner végétalien était une expérience particulièrement pénible à vivre.

Dans la publicité, Jason Bateman joue le rôle d’un garçon d’ascenseur qui emmène des personnes vers des paliers symbolisant des moments désagréables. On y voit notamment un étage « conversation avec son père », « juré pour un criminel sadique », « examen chez le dentiste », et donc « dîner végétalien ».

Un couple sort de l’ascenseur et est accueilli par une femme tenant une assiette avec une brique violacée entourée de choux de Bruxelles. « Nous avons du pain de betterave, spécialité de Sergio », dit-elle avec enthousiasme. L’épouse répond par une mine faussement enjouée, tandis que le mari se couvre la bouche pour ne pas vomir.

(Voir la vidéo sur mobile)

De nombreux internautes ont trouvé cette publicité particulièrement drôle, mais cela a fait beaucoup moins rire les Vegan, dont l’association Peta selon qui « au lieu d’acheter une voiture à des personnes aux idées dépassées, nous proposons une Smartcar végétalien de Mercedes. »

ICYMI: The trend of 2019 is taking the elevator UP to vegan dinner parties (& an Earth, heart, & animal-friendly lifestyle). Instead of buying a car from people with outdated ideas, we suggest a vegan Smartcar by Mercedes. Great mileage & acceleration, turns on a dime. #SuperBowl https://t.co/nA3UDjRLrE — PETA (@peta) February 3, 2019

D’autres tweets ont rapidement suivi.

« Les dîners Vegan sont non seulement délicieux, mais ils garderont également les fans de football dans le jeu! Les fêtes avec des ailes de poulet et une pizza au fromage entraînent une augmentation de 60% des triglycérides du fan moyen à la mi-temps. »

.@Hyundai Vegan dinner parties are not only delicious, but they'll also keep football fans in the game! Parties with chicken wings and cheesy pizza cause average fans' triglycerides to increase by 60% by halftime. https://t.co/5ivPA8JFzy pic.twitter.com/cGiOc5trpn — Neal Barnard, MD (@DrNealBarnard) February 4, 2019

« Le monde devient Vegan et toutes les plus grandes organisations du monde disent qu’il est nécessaire de réduire la consommation de viande pour la durabilité. Se moquer d’un dîner végétalien? Je vais acheter une voiture électrique sans cuir, merci. »

Stupid move Hyundai. The world is going #vegan and all of the world's biggest organizations say we need to cut meat consumption for #Sustainability . Making fun of a vegan dinner party? I'll buy a leather free electric car, thanks. #govegan https://t.co/xD7U2douh5 — Respectful Living Ⓥ (@respectfullivin) February 1, 2019

« Hey Hyundai. Voilà à quoi ressemble un buffet de soirée Vegan. »

Hey @Hyundai this is actually what a vegan dinner party looks like… This is our super bowl spread! pic.twitter.com/W8vXcvSG6e — …like the movie (@__likethemovie) February 3, 2019

Cette indignation générale de la part des Vegan a incité Hyundai à répondre sur les réseaux sociaux. « Nous adorons la nourriture Vegan et nous sommes heureux que cela se généralise », a répondu la société au tweet de Peta. « Il n’y a rien de mal à être végétalien, ce mec n’est tout simplement pas fan de betterave. Nous sommes chanceux de vous avoir dans la famille Hyundai », a commenté le fabricant en réponse à un végétalien qui a déploré de ne pas avoir acheté une Nissan.

D’autres étaient néanmoins très amusés par cette publicité.

« Hyundai, vous avec produit la meilleure pub que je n’ai jamais vue », a tweeté cet internaute, ajoutant dans un autre message « C’était génial. La pensée de faire vomir des Vegan en colère me donne envie d’aller acheter une voiture demain lol. #beetloaf. »

Pour ceux que cela intéresse, Hyundai a ensuite posté la recette de ce fameux ‘beetloaf’.