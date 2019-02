Jugé apte au travail à 64 ans, 38 kg, et souffrant de maladies incurables

A Liverpool, un homme de 64 ans, dont l’état de santé médiocre a fait chuter son poids à 38 kg, a été jugé apte au travail, selon le Liverpool Echo.

Malgré son état et ses graves problèmes de santé, Stephen Smith a été contraint de quitter l’hôpital afin de pouvoir se défendre contre une décision du ministère du Travail et des Pensions (DWP), qui le déclarait capable de trouver du travail.

Malgré les preuves écrites de ses médecins affirmant qu’il ne pouvait pas marcher pendant 20 mètres sans s’effondrer de douleur et d’épuisement, ses allocations ont été stoppées, et une injonction lui a été faite de chercher du travail.

Fort heureusement, au terme de 12 mois de procédures, un juge a toutefois conclu que M. Smith pouvait à peine marcher dans la rue et était donc incapable d’occuper le moindre emploi.

Stephen Smith est atteint d’une obstruction pulmonaire chronique, une maladie respiratoire incurable. Il souffre également d’une ostéoarthrite atroce, d’une hypertrophie de la prostate et utilise un sac de colostomie pour aller aux toilettes.

« Je ne pouvais me rendre à la cuisine que pour préparer à manger une fois par jour », a-il expliqué au Liverpool Echo. « Je n’avais plus de muscles à l’arrière de la jambe, ce qui voulait dire que je ne pouvais plus me lever. Je devais me pencher ou rester assis tout le temps. Et eux me disaient que j’étais en état de travailler. »