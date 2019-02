Un loup mourant trouve refuge chez une habitante dans les Pyrénées

Dans les Pyrénées, en France, une habitante a rencontré à plusieurs reprises un vieux loup à l’agonie puis elle l’a accompagné jusqu’à son dernier souffle.



L’histoire est digne d’un film et pourtant elle est bien réelle. Ces dernières semaines, en France, dans les Pyrénées-Orientales, la photographe animalière Lindsay Negre a croisé à plusieurs reprises la route d’un loup sauvage.

Une rencontre exceptionnelle et marquante

Sa deuxième rencontre avec le loup a eu lieu le 19 janvier. « J’ai eu une immense joie lorsque nos chemins se sont croisés à nouveau, c’est un miracle de t’avoir revu, je n’en reviens toujours pas ! Je voulais te revoir pour faire de plus jolies photos de toi, je n’ai pensé qu’à ça depuis notre première rencontre et tu m’as fait à nouveau le plaisir de croiser mon chemin ! Bien sûr, j’ai tout fait pour te revoir à passer des jours dans la forêt, comme quoi la patience est la persévérance est toujours récompensée. Ce jour-là, j’ai passé une bonne heure à tes côtés et j’ai pu en profiter pour prendre plusieurs photos de toi. Je suis repartie avec des étoiles plein les yeux un vrai régal à t’observer dans ton milieu naturel », a écrit cette amoureuse de la nature sur Facebook.

LE LOUPJe précise que cette photo a était prise lors notre deuxième rencontre le ( 19.01.2019 )Le jour ou… Posted by Lindsay Negre Photographies Faune / flore on Tuesday, January 29, 2019

Elle recueille le loup dans un garage

Selon les spécialistes, l’habitante du petit village d’Angoustrine-Villeneuve-des-Escales a réalisé des clichés du loup à une proximité jamais vue à l’état sauvage. Les jours suivants, l’animal sauvage rodé encore dans la forêt mais il était très affaibli et boitillant. Finalement, Lindsay Negre a écouté son cœur et a décidé de faire l’impensable : il a recueilli le loup mal en point et l’a installé dans le garage d’un ami, rapporte le journal L’Indépendant. Cette amoureuse des animaux a ensuite prévenu les autorités. Des pompiers, les services de l’ONCFS (office national de la chasse et de la faune sauvage) et un vétérinaire ont immédiatement été dépêchés sur place.

« Il était dans ces dernières heures de vie »

Malheureusement, la belle histoire s’arrête là. Le loup avait visiblement un âge avancé. Il était profondément affaibli et dans un état de dénutrition important. De plus, il était parasité et il ne répondait plus aux stimuli. Le vétérinaire a donc décidé de l’euthanasier ce mardi 29 janvier. Son corps a été acheminé vers le laboratoire départemental d’analyse où une autopsie complète sera réalisée. Des prélèvements seront également réalisés afin de procéder à des analyses génétiques visant à identifier l’origine de l’animal.

Lindsay Negre restera marquée à vie par cette rencontre exceptionnelle avec un loup. « Le jour où malheureusement il nous a quitté, il ne pouvait plus marcher ni nourrir. Il était dans ces dernières heures de vie, il n’y avait vraiment plus rien à faire pour lui, a part abréger ses souffrances », a écrit la photographe animalière sur Facebook.

Ce 1er février, elle a rendu un ultime hommage au loup en publiant les plus belles photos qu’elle avait prises de l’animal.