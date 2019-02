Torse nu, Adam Levine fait polémique lors du Super Bowl

Les tétons de Adam Levine sont sur le point de créer la polémique après son spectacle lors du Superbowl.

Ne chante pas qui veut au Super Bowl. L’événement sportif le plus important de l’année aux Etats-Unis est également connu pour les célébrités qui viennent y faire le show durant la mi-temps. Ce dimanche, c’est le groupe Maroon 5 qui a foulé la scène disposé sur le terrain du Mercedes-Benz Stadium.

Pendant le concert Adam Levine, le chanteur du groupe, s’est déshabillé petit à petit avant de finir torse nu en chantant. Une scène qui serait passée inaperçue si elle ne faisait pas suite à un événement du même style qui avait marqué l’histoire du Super Bowl. En 2004, Janet Jackson avait été fortement critiquée lors de son show pour la même raison. Alors qu’elle se produisait aux côtés de Justin Timberlake, à la fin du spectacle ce dernier lui arrachait son costume laissant dévoiler un sein. Une scène qui avait fait scandale au point d’être rebaptisée « Nipplegate » (« scandale du téton »).

Face au torse déshabillé d’un Adam Levine affichant ses tatouages, de nombreux internautes se sont insurgés, se demandant notamment pourquoi les tétons de l’un faisaient polémiques contrairement aux autres.

Adam Levine’s nipples should suffer the same consequences as Janet Jackson. — Shannon O’Neill (@spotastic) 4 février 2019

How come Adam Levine gets to show his nipples and Janet Jackson doesn’t — Vivian Ho (@VivianHo) 4 février 2019

I thought they outlawed nipples on the halftime show — Dan Wetzel (@DanWetzel) 4 février 2019