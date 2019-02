Menacé par Cyril Hanouna, Joey Starr va révéler les textos compromettants

Habitué aux publications en tout genres sur son compte Instagram, Joey Starr en a profité pour laisser un message particulier ce dimanche 3 février.

La relation ne va pas en s’améliorant entre Joey Starr et Cyril Hanouna. Deux ans après l’histoire de la claque à Gilles Verdez, le chroniqueur de l’émission ‘Touche pas à mon poste’, le rappeur et l’animateur semblent toujours autant se détester. Alors que Joey Starr n’hésite pas à se moquer de son homologue sur Instagram, Cyril Hanouna lui avait proposé, en janvier dernier, de régler leur compte sur un ring, comme Booba et Kaaris.

Voir cette publication sur Instagram VU À TÉLÉ #humourdemerde #sacamerdedecompetition #punkfunkhero @mathilde_criqui #ontaimecyril Une publication partagée par Joeystarr (@joeystar_r_dah_punkfunkhero) le 28 Janv. 2019 à 3 :26 PST

Mais Cyril Hanouna serait passé à la vitesse supérieur comme l’a révélé Joey Starr. Dans sa story Instagram, postée ce dimanche, Joey Starr explique qu’il dévoilera bientôt les menaces dont il fait l’objet de la part de l’animateur.

Des révélations qui font échos à d’autres menaces de l’animateur envers le chroniqueur Julien Cazarre et le journaliste Arnaud Ramsay mais également à l’encontre d’Alain Chabat. En août dernier, l’animateur avait également incité ses fans à harceler un journaliste sur Twitter.