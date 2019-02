Kendall Jenner pose nue pour Vogue

Kendall Jenner n’a rien à cacher comme en témoigne une photo prise pour la version italienne du Vogue.

La soeur de Kim Kardashian et Kylie Jenner a décidé de se livrer dans son plus simple appareil pour le plus grand magazine de mode. Alors qu’elle apparaissait déjà nue dans l’édition de février 2018 du Harper’s Bazaar, la jeune femme de 23 ans a décidé de réitérer l’expérience pour Vogue Italie. Photographiée par le duo Mert and Marcus, c’est en talons avec des bas et des gants que la jeune femme apparaît entièrement nue dans l’embrasure d’une porte comme le montre la photo publiée sur le compte de Mert Alas.

Avec ces nouveaux clichés, la mannequin la mieux rémunérée au monde en 2018, avec 22,5 millions de dollars, commence fort l’année après avoir fait la Une de la version coréenne de Vogue en mars dernier.