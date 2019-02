Vingt-huit Haïtiens retrouvés noyés au large des Bahamas

Vingt-huit Haïtiens ont été retrouvés noyés après le naufrage de leur embarcation au large des Bahamas, a indiqué dimanche la marine de cet archipel des Caraïbes. « Quinze corps ont été retrouvés dimanche dans l’embarcation submergée » en plus de « 13 corps sans vie » déjà retrouvés samedi, a déclaré la marine des Bahamas à l’AFP, alors que le naufrage a eu lieu à une dizaine de kilomètres de la ville de Marsh Harbour dans le nord des Bahamas.

Dix-sept personnes ont également été retrouvées saines et sauves après ce naufrage au large des îles Abacos, un des plus grands territoires de l’archipel des Bahamas.

L’ambassade américaine en Haïti a confirmé le bilan humain, rappelant dans un message posté sur Twitter que « les opérations d’immigration clandestines sont dangereuses et finissent souvent de manière tragique ».

Les opérations de recherche, menées par les autorités locales, ont commencé samedi. L’embarcation a été repérée par un avion des garde-côtes américains. Les habitants de Haïti, un pays miné par une pauvreté extrême, tentent régulièrement de rejoindre illégalement les îles des Bahamas ou de Turques et Caïques.

source: Belga