Six Jours de Copenhague – De Ketele et De Pauw ne sont plus en tête

Kenny De Ketele et Moreno De Pauw ne sont plus les leaders des Six Jours de Copenhague. Dimanche, lors de la quatrième journée, ils ont été dépassés par les Danois Oliver Wulff Frederiksen et Michael Morkov. Ces derniers ont dépassé le cap des 200 points et ont annulé leur tour de retard. Cinq paires figurent dans le même tour. Avec 213 points, Frederiksen et Morkov devancent De Kelete et De Pauw (151) et les Néerlandais Youri Havik et Wim Stroetinga (149). Deux duos germano-danois complètent le top-5. Theo Reinhardt et Marc Hester (145) sont quatrièmes, Christian Grassmann et Jesper Morkov (124) cinquièmes. Le reste des engagés suit à six tours ou plus.

Kenny De Ketele dispute dans la capitale danoise sa première compétition après qu’il s’est fracturé la clavicule début janvier aux Six Jours de Rotterdam.

Kenny De Ketele avait remporté les Six Jours de Copenhague l’an dernier, lui qui était associé à Michael Morkov.

De Ketele et De Pauw, associés, avaient pris la 2e place en 2016 et 2017.

. Classement après 4 journées

1. Oliver Wulff Frederiksen/Michael Morkov (Dan) 213 pts

2. Kenny De Ketele/Moreno De Pauw (Bel) 151

3. Yoeri Havik/Wim Stroetinga (P-B) 149

4. Theo Reinhardt/Marc Hester (All/Dan) 145

5. Christian Grasmann/Jesper Mörkov (All/Dan) 124

à 6 tours:

6. Andreas Kron/Andreas Stokbro (Dan) 99

à 15 tours:

7. Sebastian Schmiedel/Matias Malmberg (All/Dan) 128

8. Daniel Staniszewski/Adreas Graf (Pol/Aut) 61

à 19 tours:

9. Bartosz Rudyk/Szymon Krawczyk (Pol) 62

à 20 tours:

10. Melvin van Zijl/Roy Pieters (P-B) 64

à 24 tours:

11. Hans Pirius/Moritz Augenstein (All) 32

à 26 tours:

12. Anders Oddli/Sebastian Lander (Nor/Dan) 56

à 29 tours:

13. Raymond Kreder/Michel Kreder (P-B) 39

à 32 tours:

14. Adrian Teklinski/Lucas Liss (Pol/All) 25

.

