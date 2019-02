Siebe Horemans débute à l’Excelsior par une victoire contre Feyenoord dans le derby

Feyenoord, qui avait pulvérisé Ajax, 6-2, une semaine plus tôt, est tombé de haut dimanche midi dans le petit mais bruyant Woudestein de son voisin de l’Excelsior. Ce dernier a en effet causé la surprise en s’imposant 2-1 dans le derby de Rotterdam, comptant pour la vingtième journée du championnat des Pays-Bas de football. Notre compatriote Siebe Horemans, 20 ans, qui a joué tout le match, ne pouvait rêver de meilleurs débuts sous ses nouvelles couleurs. Prêté par La Gantoise depuis l’été dernier, il n’avait en effet encore jamais été aligné en équipe première. Robin van Persie, le héros du récent « Klassieker » contre Ajax, a pourtant ouvert le score pour Feyenoord à la 54e minute.

Mais l’Excelsior ne s’est pas avoué battu, et a complètement renversé la situation via Ali Messaoud, qui a égalisé à la 63e, et Robin van der Meer, entré au jeu à la…90e minute, puis auteur du goal de la victoire dans la même minute.

Du coup l’Excelsior respire un peu, avec désormais 5 points d’avance sur le descendant direct, NAC Breda pour le moment, tout en restant à portée des barragistes virtuels, et en particulier du FC Emmen, 16e, qui ne compte qu’un point de moins.

Feyenoord reste troisième à 11 points d’Ajax, deuxième, et une avance de 5 points sur AZ Alkmaar, quatrième.

Ajax et Feyenoord s’affronteront en demi-finale de la Coupe le 27 février au Kuip de Rotterdam, tandis que Willem II recevra AZ le lendemain au Stade du Roi Guillaume II de Tilburg.

Source: Belga