Sept morts dans le déraillemetn d’un train dans l’est de l’Inde

Au moins sept personnes sont mortes et plus de vingt autres ont été blessées après que plusieurs wagons d’un train de passagers ont déraillé dimanche dans l’est de l’Inde, a indiqué la compagnie des chemins de fer nationale. Onze wagons du Seemanchal Express à destination de Delhi ont quitté les rails tôt dimanche matin dans le district de Vaishali, qui se trouve dans l’Etat du Bihar. Trois d’entre eux se sont retournés, piégeant les occupants à l’intérieur. La plupart des passagers ont toutefois pu être secourus. Les personnes blessées ont été emmenées dans des hôpitaux, dont neuf sont dans un état critique.

D’après les premières constatations, l’accident pourrait avoir été causé par des fractures sur les voies, selon la société ferroviaire indienne.

Le ministre des Chemins de fer fédéraux Piyush Goyal a annoncé une compensation de 500.000 roupies (environ 6.700 dollars) pour les familles de chacun des défunts et 100.000 roupies à ceux qui ont été grièvement blessés.

Source: Belga