Ruben Bemelmans au 2e tour des qualifications

Ruben Bemelmans a rejoint le 2e tour des qualifications du tournoi de Montpellier, épreuve ATP sur surface dure dotée de 524.340 euros, dimanche en France. Le Limbourgeois, 132e mondial, s’est imposé 7-6 (8/6) et 6-3face à l’Italien Matteo Donati (ATP 207). La rencontre a duré 1 heure et 22 minutes. Ruben Bemelmans, 4e tête de série des qualifications, affrontera au 2e et dernier tour des qualifications soit le Français Jonathan Eysseric, bénéficiaire d’une wild card, soit l’Allemand Matthias Bachinger (ATP 144), tête de série N.6.

David Goffin (ATP 21) et Steve Darcis (ATP 313) figurent directement dans le tableau final de l’Open Sud de France. Tête de série N.2, Goffin est exempté de 1er tour. Il débutera au 2e tour face au vainqueur de la rencontre opposant le Serbe Filip Krajinovic (ATP 72) à un qualifié. Steve Darcis, présent grâce au système du classement protégé, sera opposé à un joueur issu des qualifications au 1er tour.

David Goffin et Steve Darcis sont en outre associés en double. La paire liégeoise rencontrera au 1er tour le duo formé par le Polonais Marcin Matkowski et l’Autrichien Philipp Oswald.

