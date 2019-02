Plus de 1.300 interceptées l’an passé à la frontière allemande pour franchissement illégal

Plus de 1.300 ont été détenues aux postes-frontière allemands l’an dernier pour avoir violé les interdictions d’entrée, rapporte dimanche le magazine allemand Bild am Sonntag, citant des chiffres du ministère de l’Intérieur allemand.

Les 1.369 personnes en fonction étaient des réfugiés dont les demandes d’asile avaient déjà été rejetées et des réfugiés déjà déportés, selon le rapport.

Dans 236 cas, ces personnes avaient simplement pris un avion en direction de l’Allemagne après avoir été déportées.

Selon le rapport, 37.982 interdictions d’accès au territoire ont été ordonnées en Allemagne.

Source: Belga