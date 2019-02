Mondiaux de cyclocross – Van der Poel n’était pourtant pas dans un grand jour

Environ une heure après le Championnat du Monde de cyclocross, Mathieu van der Poel a reçu un appel téléphonique du Premier ministre néerlandais Mark Rutte pour le féliciter. « Merci, merci. Il était temps. C’est la cerise sur le gâteau d’une grande saison », a répondu le nouveau champion du monde. « Je n’étais pas dans un grand jour, mais c’était certainement suffisant pour gagner. Cela s’est avéré être le cas. Je suis aussi resté calme pendant la course », a raconté Van der Poel, qui a fait la différence sur le côté incliné du parcours. « Il n’y avait pas beaucoup d’autres options sur ce circuit. Je savais que cela devait se produire là-bas, que je pouvais forcer les autres à la faute. J’ai toujours réussi à monter là-haut et je me suis toujours bien senti dans les petites montées. Ça s’est bien passé pour moi, mais Toon Aerts a fait une erreur et Wout van Aert est parti à la faute également. J’ai dû l’exploiter. J’avais creusé un trou et j’ai continué jusqu’au bout. »

« Je vais fêter ça maintenant. Pas trop non plus. Il y a une autre saison sur route qui s’annonce. Mais nous ferons quand même une fête. Dans une discothèque danoise? Non, je ne crois pas. Je ne sais même pas s’il y a quelque chose dans le quartier », a conclu le Néerlandais.

Source: Belga