Météo – Une fin de week-end progressivement sans pluie ni neige

Le temps sera généralement sec dimanche, avec des éclaircies qui reviennent à partir du nord. Les maxima iront de -1 à +6 degrés. La nuit prochaine sera froide avec de larges éclaircies et le gel sera généralisé, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Lundi, le temps reste assez froid avec passage d’une zone pluvio-neigeuse. Mardi, retour de quelques éclaircies et amorce d’un redoux. Ce dimanche, les éclaircies présentes le matin sur le nord du pays s’étendront en cours de journée vers le sud. Les nuages bas et la grisaille pourraient cependant persister en Ardenne. On prévoit d’abord encore des averses sur l’extrême ouest du pays, puis, le temps deviendra généralement sec à l’exception d’une petite averse isolée. Maxima de -1 degré sur les hauts plateaux de l’Ardenne à +6 degrés sur l’ouest du pays. Le vent sera faible à modéré d’ouest à nord-ouest. Le long du littoral, il reviendra au sud-ouest.

La nuit prochaine, le temps sera sec avec de larges éclaircies. Des nuages bas et du brouillard givrant pourront à nouveau se former sur l’est du pays. Des voiles de nuages élevés et moyens envahiront progressivement le ciel en cours de nuit. Les minima varieront de -1 à -6 degrés.

Lundi, une zone de précipitations traversera le pays sous forme de neige fondante, se transformant ensuite en pluie sur l’ouest et le centre du pays. Quelques chutes de neige se produiront également en Ardenne. Les maxima varieront entre -1 degré sur les hauts plateaux de l’Ardenne à +5 degrés le long du littoral. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-ouest avec des rafales proches de 50 km/h.

Source: Belga