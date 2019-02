Les Belges à l’étranger – Lyon, avec Denayer, a infligé au PSG la première défaite de la saison en championnat

Lyon a infligé au PSG sa première défaite de la saison en championnat dimanche dans le cadre de la 23e journée du championnat de France de football (2-1). Si Jason Denayer est demeuré 90 minutes sur la pelouse avec les Gones, Thomas Meunier est resté sur le banc côté parisien. Le PSG a commencé fort grâce à Angel Di Maria, qui a marqué le 1.000e but toutes compétitions confondues depuis la reprise du club par QSI, le fonds d’investissement qatari, en juin 2011 (7e, 0-1). Mais après cela, Lyon a pilonné Alphonse Areola. Le gardien parisien a sorti plusieurs ballons très dangereux avant de manquer sa sortie sur un centre de Léo Dubois, permettant à Moussa Dembélé de placer le ballon dans le but vide (33e, 1-1). Bien que bougés comme jamais, les Parisiens ont failli reprendre l’avance sur un mouvement collectif dessiné par Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Juan Bernat et Di Maria, qui a enroulé sa frappe. Mais au prix d’un sauvetage exceptionnel devant sa ligne, Denayer a empêché l’Argentin de signer un doublé (43e).

Par contre, Lyon a pris l’avance sur un penalty transformé par Nabil Fékir pour une faute de Thiago Silva sur Dembélé (49e, 2-1). Malgré les frappes de Mbappé (59e, 72e) et une tête de Cavani (67e), le PSG essuyé son premier revers de la saison.

Au classement, les Sangermanois caracolent toujours en tête malgré deux matches de retard. Ils comptent 56 points, 10 de plus que Lille et 13 que Lyon.

ESPAGNE:

Le Real Madrid, avec Thibaut Courtois dans le but, s’est imposé face à Alaves (3-0). Karim Benzema (30e), Junior Vinicius (80e) et Mariano (90e+1) ont concrétisé la supériorité des Merengues face aux Basques. Au terme de la 22 journée, le Real conforte sa troisième place avec 42 points, deux de moins que l’Atletico (2e) mais huit par rapport au FC Barclone (1er). Les Babazorros (32 points) restent 7e.

GRECE:

L’AEK Athènes a été tenu en échec à domicile par le PAOK Salonique (1-1) alors qu’il a joué en supériorité numérique suite à l’exclusion de Leo Jaba tôt dans la rencontre (32e). Les visiteurs ont ouvert la marque par Mauricio (10e, 0-1) et Ezequiel Ponce, qui occupe la deuxième place du classement des buteurs avec 13 goals, a égalisé pour les Athéniens (74, 1-1). Chez les visités, Viktor Klonaridis est monté au jeu (87e) juste le temps pour pendre une carte jaune (89e). Du coup, les deux équipes restent sur leurs positions au terme de la 20e journée: le PAOK (51 points) est premier et l’AEK (37 points) 3e.

