Le redoux s’annonce

Le temps sera généralement sec dimanche après-midi avec des éclaircies et des maxima de -1 à +6 degrés. Le gel sera généralisé la nuit prochaine. Lundi, il fera toujours assez froid, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique, avec le passage d’une zone pluvio-neigeuse depuis l’ouest, et des maxima variant de -1 à +4 degrés. Mardi, retour de quelques éclaircies et amorce d’un redoux. Les jours suivants, quelques périodes de pluie et temps encore plus doux. Lundi, le ciel se couvrira depuis l’ouest, suivi de pluie ou de neige fondante. Il faudra attendre l’après-midi pour voir les précipitations toucher la moitié est du pays avec un peu de neige fondante ou, sur le relief, de neige. Les maxima varieront entre -1 degré sur les hauts plateaux de l’Ardenne, +3 degrés en Flandre et éventuellement +4 degrés le long du littoral.

Mardi, la nébulosité sera variable à abondante avec un temps qui devrait rester sec. Les maxima oscilleront entre 1 degré en Hautes Fagnes à 6 degrés dans l’ouest.

Mercredi, sous un nébulosité abondante, une zone de pluie de faible activité traînera principalement sur la partie nord du pays. Ailleurs, le temps devrait rester généralement sec. Les maxima, plus doux, oscilleront entre 3 degrés en Hautes Fagnes à 9 degrés en plaine.

Jeudi, la zone de pluie s’enfoncera dans le pays. En cours de journée, le ciel sera très nuageux avec des pluies faibles à parfois modérées. À l’arrière de la perturbation, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies. Les maxima resteront compris entre 3 et 9 degrés.

Vendredi, nuages et éclaircies alterneront avec un risque d’averses plus probables en Ardenne. Maxima dans le centre de 8 degrés environ. Samedi et dimanche, de nouvelles perturbations traverseront le pays. Les maxima resteront doux, toujours de l’ordre de 8 degrés.

