Le CD&V suggère un pacte climatique avec 3% du PIB d’investissements

Le CD&V souhaite élaborer un pacte climatique en vertu duquel les autorités du pays s’engageraient à investir 3% du PIB dans les travaux publics, les bâtiments et la mobilité. Concrètement, cette idée représenterait un investissement supplémentaire de l’ordre de 600 millions d’euros pour le Fédéral et d’1,3 milliard pour la Flandre, a expliqué dimanche Wouter Beke, le président des chrétiens-démocrates flamands, sur le plateau de l’émission De Zevende Dag. Personne, à droite comme à gauche, ne profite de la « pensée pessimiste », a poursuivi M. Beke. Ce dernier s’oppose dès lors au plaidoyer de la N-VA en faveur d’une prolongation de la durée de vie de certaines centrales nucléaires. « C’est dommage que les nationalistes flamands aient voté la fermeture des centrales au parlement, mais qu’ils continuent à entretenir l’incertitude sur le sujet. De la sorte, l’innovation est ralentie », a-t-il analysé.

D’après le président du CD&V, l’énergie nucléaire pouvait constituer un argument valable il y a quelques années mais, avec l’augmentation actuelle de ses coûts tandis que ceux du renouvelable diminuent, ce n’est plus vraiment le cas. Pour cette raison, il entend se concentrer sur les énergies renouvelables, avec en plus des investissements dans des centrales à gaz et en faveur de l’efficacité énergétique.

C’est dans cette optique que s’inscrit le plaidoyer du CD&V en faveur d’un plan d’investissements pour le climat, impliquant tous les gouvernements, mais aussi d’autres acteurs. Les investissements dans la mobilité, les travaux publics et les bâtiments devraient atteindre 3%, alors qu’ils seraient aujourd’hui d’environ 2,2%.

Les accords entre le fédéral et les régions ayant souvent été compliqués à atteindre ces dernières années, M. Beke reconnaît qu’il va falloir faire preuve de courage à l’avenir. « Chacun devra penser à l’intérêt général », a-t-il pointé.

