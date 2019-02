Hockey Pro League – Les Red Panthers décrochent leur 2e succès consécutif en battant l’Australie 1-2

Les Red Panthers ont créé la surprise en remportant 1-2 face à l’Australie leur 3e match de la Hockey Pro League, dimanche à Melbourne. La Belgique clôture ainsi avec 6 unités sa première série de déplacements dans cette compétition rassemblant neuf des meilleures nations mondiales. Un résultat prometteur pour les hockeyeuses belges qui prouvent ainsi valoir bien mieux que leur classement au 13e rang de la hiérarchie à la FIH. Pour leur 3e match à l’extérieur de ce début de Pro League, après une honorable défaite 0-2 en Argentine et un succès important 0-1 en Nouvelle-Zélande, les Panthers affrontaient la 3e nation mondiale face à laquelle elles avaient réussi un nul (0-0) en phase de poules de la dernière Coupe du monde. Les Australiennes, médaillées de bronze à Londres, qui hormis ce partage ont toujours dominé la Belgique dans les statistiques, ont entamé leur campagne samedi en créant la surprise face aux Pays-Bas, s’imposant 1-0 face aux championnes du monde et N.1 mondiales. Vingt-quatre heures plus tard, l’exploit revint cette fois aux Belges.

Le premier quart-temps fut pauvre en occasions de but, avec trois entrées de cercle de part et d’autre, mais sans réel danger. Les protégées de Niels Thijssen prirent à leur compte la domination en deuxième période. La plus belle tentative revenant à Jill Boon, mais sa déviation ne parvint pas à surprendre Rachael Lynch, la gardienne des Hockeyroos, qui avait réussi à garder sa cage invioléée samedi contre les Oranje. Cette dernière laissa sa place à Ashlee Wells en deuxième mi-temps. Celle-ci demeura sans réaction sur le premier pc belge. Une feinte de Versavel permit en effet à Tiphaine Duquesne d’adresser un envoi en direction du cadre adverse que Michelle Struijk dévia du bout du stick (35e). La gardienne aussie resta tout aussi pantoise sur un splendide envoi de Louise Versavel en début de 4e quart. Sur une récupération de balle de Sophie Limauge, l’attaquante du Braxgata se déporta sur la gauche pour fixer Wells d’un tir de revers d’un angle difficile (47e). En dernier rempart, Aisling D’Hooghe intervint à plusieurs reprise en fin de rencontre mais ne put empêcher Brooke Peris de réduire le score à trois minutes du terme (57e), sans influence toutefois sur le sort final en faveur des Belges malgré quelques frayeurs dans les dernières secondes.

La Belgique obtient ainsi un deuxième succès consécutif et clôture de la plus belle des manières cette première partie de campagne en Pro League.

Les Panthers vont à présent se consacrer à leur championnat national, avant de retrouver la Pro League en se déplaçant aux Etats-Unis, le 29 mars à Lancaster.

Plus tôt dans la journée, les Red Lions, l’équipe nationale belge messieurs championne du monde, ont également dominé l’Australie 1-4, toujours sur le terrain du State Netball Hockey Centre de Melbourne.

Source: Belga