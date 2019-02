Hockey Pro League – Les Red Lions dominent 4-1 l’Australie en clôture de leurs quatre premiers déplacements

Les Red Lions ont remporté 4-1 face à l’Australie leur 4e match de la Hockey Pro League, marquant la fin de leur première série de déplacements dans cette nouvelle compétition internationale, dimanche à Melbourne. Dans ce duel entre les anciens et actuels champions du monde et N.1 mondiaux, les Belges ont justifié leur statut de meilleure équipe mondiale grâce à deux buts de Sébastien Dockier (15 et 35e), un penalty corner transformé par Alexander Hendrickx (28e) et un dernier goal de Tanguy Cosyns (40e).

Invaincus après deux partages, en Espagne (2-2) et en Nouvelle-Zélande (4-4), et deux succès en Argentine (4-2) et en Australie (4-1), les Belges vont à présent se consacrer à leur championnat national, avant de retrouver la Pro League en accueillant l’Espagne, le 10 avril dans les installations d’Uccle Sport.

Plus tard dans la journée, les Red Panthers, l’équipe féminine belge classée au 13e rang à la FIH, sera également opposée à l’Australie, 3e nation mondiale, toujours sur le terrain du State Netball Hockey Centre de Melbourne.

Source: Belga