Herald Sun Tour – La dernière étape pour Halvorsen, le classement final pour van Baarle

Le Néerlandais Dylan van Baarle (Sky) a remporté la 66e édition du Herald Sun Tour (2.1), qui s’est achevé dimanche à Melbourne, en Australie. La 5e et dernière étape, courue en circuit de 89,1 km dans les rues de Melbourne, a vu la victoire d’un autre coureur Sky, le Norvégien Kristoffer Halvorsen. Halvorsen s’est imposé au sprint devant le Néo-Zélandais Dion Smith (Mitchelton-Scott) et l’Australien Brenton Jones (Korda Menth Real Estate).

Dylan van Baarle, qui s’était emparé du maillot de leader samedi, a terminé 9e de l’étape. Au général, il finit avec 24 secondes d’avance sur l’Australien Nick Schultz (Mitchelton-Scott). Le Canadien Michael Woods (EF Education First), qui a cédé la 1e place à van Baarle samedi, est 3e à 1:52.

Aucun coureur belge n’a pris part à cette 66e édition du Herald Sun Tour. Dylan van Baarle succède au Colombien Esteban Chaves au palmarès.

Source: Belga