Guerre commerciale USA-Chine – Possible rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump fin février au Vietnam

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping pourraient se rencontrer à Da Nang, au Vietnam, à la fin de ce mois, selon des informations du journal South China Morning Post. Les deux hommes envisagent en effet de s’entretenir kes 27 et 28 février prochains, juste avant l’expiration, en mars, d’une trêve dans la guerre commerciale entre les deux pays, avance dimanche ce quotidien de Hong Kong. Donald Trump avait confié plus tôt cette semaine qu’il était impatient de rencontrer Xi Jinping afin de résoudre ce conflit commercial. Il avait expliqué que le président chinois lui avait envoyé une lettre dans laquelle il écrivait vouloir également parvenir à un accord avant le 1er mars.

Le 1er décembre dernier, les deux hommes avaient conclu un « cessez-le-feu » de 90 jours dans leur guerre commerciale, qui a vu les Etats-Unis imposer des droits de douane sur 250 milliards de dollars d’importations chinoises et le pays asiatique ensuite répondre de manière similaire.

Une délégation chinoise conduite par le vice-Premier ministre Liu He était à Washington cette semaine pour poursuivre les négociations. Les deux parties se sont montrées optimistes à l’issue des pourparlers.

Le président américain devrait également rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un plus tard ce mois-ci. Plusieurs sites sont envisagés pour ce sommet, en ce compris la ville côtière vietnamienne de Da Nang.

