Euromillions Volley League – Roulers s’impose à Mont-Saint-Guibert et met la pression sur Maaseik

Roulers s’est imposé 0-3 dans les installations de Guibertin, dimanche, dans le cadre de la 15e journée de l’Euromillions Volley League. Les sets se sont achevés 23-25, 18-25 et 22-25. Roulers, 39 points, met la pression sur le leader Maaseik (40) attendu mercredi par Alost (3e, 36 points) dans le match au sommet de cette 15e journée. Guibertin (4 points) est lanterne rouge.

Dans l’autre match joué dimanche, Waremme a battu Zoersel 3-2 (23-25, 25-16, 19-25, 25-23, 15-11). Les deux équipes se suivent au classement: Waremme est 5e avec 18 points, deux de plus que Zoersel.

Samedi, Menin a dominé Louvain 3-0 (25-17, 25-19, 25-23) tandis qu’Achel a battu Gand 3-1 (25-23, 23-25, 25-19, 25-23). Menin (25 points) occupe la quatrième position. Achel (16), Gand (15) et Louvain (13) sont 7e, 8e et 9e.

Source: Belga