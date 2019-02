Deux personnes sauvées d’un bâtiment en feu à Mouscron

Un incendie s’est déclaré dimanche matin dans un immeuble à étages à Mouscron. Deux des occupants ont été sauvés par les pompiers. Trois personnes ont été admises en milieu hospitalier pour un contrôle du monoxyde de carbone. Les faits ont eu lieu rue de Namur, dans le quartier du Mont-à-l’Eux. Les services de secours ont été alertés à 04h25. A l’arrivée des pompiers, un homme avait réussi à se sauver en sautant par la fenêtre du 1er étage. L’intéressé s’est blessé au pied en arrivant au sol.

« Ce bâtiment se constitue d’un rez-de-chaussée et de deux étages. Lors de l’intervention, nous avons aperçu deux personnes, un homme et une femme, qui faisaient signe à une des fenêtres du 2e étage. Grâce à l’auto-échelle, on a pu opérer leur sauvetage. Tous deux été descendus. Ils sont indemnes. Les trois personnes ont été admises en milieu hospitalier à Mouscron pour un bilan de leur état de santé, essentiellement pour un contrôle du monoxyde de carbone », indiquaient dimanche matin les hommes du feu.

Selon les pompiers, qui sont restés sur place jusqu’à 06h30, le feu a pris dans un local technique qui contenait un boiler et une chaudière. Des travaux devront être opérés avant que les occupants puissent réintégrer leur maison. Dans l’immédiat, ces trois personnes devront être relogées.

Source: Belga