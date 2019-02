Coupe du monde de ski alpin – Le géant de Garmisch annulé en raison de la météo

Le slalom géant de coupe du monde messieurs de Garmisch-Partenkirchen prévu dimanche a été annulé en raison de fortes chutes de neige, ont annoncé les organisateurs. Samedi, la descente avait déjà été annulée pour la même raison, de la pluie s’étant mêlée à la neige en bas du parcours.

« On annonce encore de la neige jusqu’à midi. Quand on nettoie autant, on abîme la piste, malheureusement nous n’avons aucune option », a déclaré le directeur des courses masculines de la FIS Markus Waldner.

Source: Belga