Les gagnants des Magritte 2019

‘Nos Batailles’ est le grand gagnant de la soirée avec cinq trophées. Mais ‘Girl’ garde la tête haute avec quatre prix et Alex Vizorek nous prouve (enfin) que la cérémonie peut être fun et dynamique. Voici la liste des gagnants de cette neuvième édition.

Meilleur Film : ‘Nos Batailles’ de Guillaume Senez

Meilleure Actrice : Lubna Azabal pour ‘Tueurs’

Meilleur Acteur : Victor Polster pour ‘Girl’

Meilleur Réalisateur : Guillaume Senez pour ‘Nos Batailles’

Meilleure Actrice dans une Second Rôle : Lucie Debay pour ‘Nos Batailles’

Meilleur Acteur dans un Second Rôle : Arieh Worthalter pour ‘Girl’

Meilleur Espoir Féminin : Lena Girard Voss pour ‘Nos batailles’

Meilleur Espoir Masculin : Thomas Mustin pour ‘L’échange des princesses’

Meilleur Film Flamand : ‘Girl’ de Lukas Dhondt

Meilleur Premier Film : ‘Bitter Flowers’ d’Olivier Meys

Meilleur Documentaire : ‘Ni juge, ni soumise’ de Jean Libon et Yves Hinant

Meilleur Film Etranger en Coproduction : ‘L’homme qui tua Don Quixote’ de Terry Gilliam

Meilleur Scénario Original ou Adaptation : Lukas Dhondt et Angelo Thijssens pour ‘Girl’

Meilleur Montage : Julie Brenta pour ‘Nos batailles’

Meilleur Image : Manu Dacosse pour ‘Laissez bronzer les cadavres’

Meilleurs Costumes : Nathalie Leborgne pour ‘Bye Bye Germany’

Meilleurs Décors : Alina Santos pour ‘Laisse bronzer les cadavres’

Meilleur Court-Métrage de Fiction : ‘Icare’ de Nicolas Boucart

Meilleur Court-Métrage d’Animation : ‘La bague au doigt’ de Gerlando Infuso

Meilleure Musique Originale : Simon Fransquet pour ‘Au temps où les Arabes dansaient’

Meilleur Son : Yves Bémelmans, Benoit Biral, Dan Bruylandt et Olivier Thys pour ‘Laissez bronzer les cadavres’

Magritte d’Honneur : Raoul Servais

