Tour de San Juan – L’Argentin Tivani gagne la 6e étape, Anacona toujours en tête avant la dernière étape

L’Argentin German Nicolas Tivani (Agrupacion Virgen De Fatima) a remporté la 6e étape du Tour cycliste de San Juan (2.1), disputée samedi autour de l’Autódromo El Villicúm. Tivani a devancé au sprint ses deux compagnons d’échappée et compatriotes, Daniel Diaz (Municipalidad de Pocito) et Daniel Zamora, qui est son équipier. Tivani, 23 ans, décroche la deuxième victoire de sa carrière après une étape du Tour de San Luis en 2016.

L’Irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) a réglé le sprint du peloton à 12 secondes, devançant le Colombien Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) et l’Argentin Maximiliano Richeze (Deceuninck-Quick Step). Stan Dewulf (Lotto Soudal) a pris la 8e place, juste devant le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Ce dernier a profité d’une petite cassure dans le peloton pour récupérer 6 secondes sur le leader du général, le Colombien Winner Anacona (Movistar). L’écart entre les deux hommes est désormais de 35 secondes.

Dimanche, l’étape finale se disputera autour de San Juan (141,3 km).

Source: Belga