Rosted (La Gantoise) risque d’être suspendu trois matches, son équipier Plastun un seul

Le Parquet de l’Union Royale belge de football (URBSFA) a requis une suspension de trois matches et 3.000 euros d’amende à l’encontre du défenseur norvégien de La Gantoise Sigurd Rosted, et un match de suspension et 1000 euros d’amende pour son équipier ukrainien Igor Plastun. Les deux joueurs avaient été exclus par l’arbitre Christof Dierick lors de la demi-finale aller de la Coupe de Belgique contre Ostende (2-2) le 24 janvier. Plastun n’était resté qu’une demi-heure sur le terrain, jusqu’à cette percée de l’attaquant ostendais Tom De Sutter qu’il avait enrayée en utilisant la manière forte à la 28e.

Et il n’y avait plus que neuf Buffalos sur la pelouse lorsque Rosted qui s’était vengé sur Sander Coopman, a été à son tour exclu à la 54e.

Ostende avait terminé à dix, Aristote Nkaka ayant écopé d’un second carton jaune peu avant l’heure de jeu.

La Gantoise a jusqu’au 4 février pour décider si elle accepte ou refuse la proposition.

En cas de refus l’affaire passera devant la Commission des litiges le mardi 5 février.

Plastun risque de manquer le match du 10 février contre Mouscron à la Ghelamco Arena. Outre celui là, Rosted pourrait aussi être simple spectateur à Waasland-Beveren (16 février) et contre le Standard (22 février).

Les deux joueurs seront en revanche sélectionnables pour la « Bataille des Flandres » de dimanche contre le Club Bruges, au Jan Breydel.

Source: Belga