Proximus League – Le KV Malines s’offre Westerlo et met la pression sur le Beerschot Wilrijk

Dans sa lutte à distance avec le Beerschot Wilrijk, qui se déplace dimanche à Tubize (16h00), le KV Malines a mis la pression sur les Anversois en s’imposant largement à domicile face à Westerlo samedi (3-0). Les Malinois prennent ainsi la tête de la deuxième période avec 22 unités, soit trois de plus que le Beerschot Wilrijk. Van Damme (27), Storm (75) et Togui (85) ont assuré la quinzième victoire de la saison au KV Malines. Si au classement général les Malinois ont désormais neuf points d’avance sur le Beerschot Wilrijk, c’est surtout au niveau de la deuxième période que les troupes de Wouter Vrancken ont fait la bonne opération. Le KV Malines (22 points) vient, en effet, de prendre trois unités d’avance sur les Anversois qui se déplacent dimanche à Tubize (16h00). En cas de contre performance des Mauve et Blanc, les pensionnaires du stade Argos Achter de Kazerne se rapprocheront un peu plus de la Jupiler Pro League. Vainqueurs de la première tranche, ils rejoindront directement l’élite du football belge s’ils en font de même lors de la deuxième.

Vendredi, Roulers a glané une victoire importante dans sa lutte contre la relégation sur la pelouse d’Oud-Heverlee Louvain (0-1). Le match de samedi entre l’Union Saint-Gilloise et Lommel a été reporté au mercredi 6 à 19h30 en raison de l’enneigement du terrain du Stade Joseph Marien.

Au classement de la deuxième période, le KV Malines (22 points) est donc en tête avec trois unités d’avance sur le Beerschot Wilrijk. Suivent Tubize (14), Roulers (12), l’Union (12), Westerlo (10), OHL (7) et Lommel (7).

